Archie Bruce : Mort à 20 ans du rugbyman, retrouvé dans sa chambre d'hôtel Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)| Dans la matinée du 18 août 2019, le club de rugby de la banlieue de Leeds au Nord de l'Angleterre, a annoncé la mort de son jeune joueur, Archie Bruce. Le sportif de 20 ans, qui avait joué la veille contre Toulouse, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel.

Le club de Batley est en deuil depuis le décès brutal de l'un de ses joueurs. L'effectif anglais originaire de la banlieue de Leeds a révélé la mort d'Archie Bruce, 20 ans, le 18 août 2019, sur son compte Twitter. "Nous sommes dévastés d'annoncer la disparition de notre jeune joueur Archie Bruce (20 ans), qui a été trouvé dans sa chambre d'hôtel tôt ce matin, il avait fait ses débuts contre Toulouse la veille au soir. La famille d'Archie a tout de suite été informée", a-t-il été publié.



Quelques heures plus tard, la triste nouvelle a été relayée par La Dépêche du midi. Le quotidien régional a précisé qu'Archie Bruce était un joueur de rugby à 13. Le jeune rugbyman avait affronté, avec son équipe, les Toulousains du TO XIII, dans la soirée du samedi 17 août. La rencontre s'était déroulée à Blagnac (Haute-Garonne) dans le cadre de la 25e journée de Championship (46-0). Il logeait "au Sporting House Hôtel, route de Launaguet, à Toulouse". Sa mort a été constatée après que l'un de ses coéquipiers a tapé à sa porte, vers 7h45, pour descendre avec lui pour le petit déjeuner.



Selon les premiers éléments recueillis par La Dépêche du midi, la mort du jeune Britannique n'a rien de suspect. Son décès "serait d'origine naturelle" et "ne semble pas impliquer d'intervention de tiers", a indiqué le parquet de Toulouse. Ce dernier a également précisé qu'une autopsie serait "prochainement" réalisée afin de déterminer les causes du décès. Une enquête a d'ores et déjà été ouverte. Selon les informations de La Dépêche du midi, Archie Bruce "n'aurait pas reçu de coups pendant le match ni subi de protocole commotion". Ce match était le premier au niveau professionnel du jeune demi de mêlée.







Après l'annonce de la nouvelle, le club du Toulouse Olympique XIII a adressé un message de soutien, en français et en anglais, sur Twitter. "L'ensemble de notre club est très profondément touché suite au décès de Archie Bruce cette nuit. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches et au club de Batley. Le TO XIII fait et fera son maximum pour les soutenir", a-t-il publié dans l'après-midi.



