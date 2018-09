Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Argentine : Diego Maradona parle de son addiction à la drogue Rédigé par leral.net le Samedi 15 Septembre 2018 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

La légende argentine du football Diego Maradona a été officiellement présentée dans son nouveau rôle de directeur technique des Dorados Sinaloa, un club de deuxième division mexicaine.

L’ancien footballeur qui a déjà été entraîneur d’Argentine, d’Al-Wasl, de Racing et de Deportivo Mandiyu, a été nommé à un nouveau poste la semaine dernière. Il aura la tâche de faire monter le club qui est resté en deuxième division depuis 2016.

En conférence de presse, Diego Maradona s’est exprimé sur sa lutte contre la dépendance à la drogue.

La ville du nouveau club de Maradona est connue pour abriter le cartel de Sinaloa, l’une des organisations de trafic de drogue les plus puissantes du monde. Cette organisation était autrefois dirigée par le célèbre Joaquin ‘Chapo Guzman, actuellement en attente de jugement aux États-Unis.

En dépit de ses problèmes de toxicomanie, Diego Maradon s’est engagé à offrir un avenir meilleur au club.

« Je prends cette responsabilité comme s’il s’agissait d’un nouvel enfant », a-t-il confié aux journalistes.

« J’aimerais donner à Dorados ce que j’ai perdu quand j’étais malade. J’ai été malade pendant 14 ans. Aujourd’hui, je veux voir le soleil, je veux me coucher dans un lit le soir. Avant, je ne voulais pas me coucher, je ne savais même pas ce qu’était un oreiller. J’ai connu beaucoup d’accrocs dans ma vie. »



« Je faisais un pas en arrière et un footballeur doit toujours aller de l’avant. J’ai tout arrêté grâce à mes filles. Je me suis retrouvé sans un sou, je suis retourné au travail. Ma plus jeune fille, âgée de quatre ans, m’a convaincu, elle m’a dit que j’avais vécu des choses avec Dalma et pas avec elle. Quand j’étais dans le coma, elle a touché mon drap pour me réveiller.





« Puis je suis sorti du coma et comme tout le monde nous sommes jugés et nous pensons que nous avons la vérité. Je suis là pour travailler », a-t-il souligné.

