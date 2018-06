Argentine-Nigéria : La réaction de Lionel Messi après leur qualification

Qualifié pour les huitièmes de finale après un but salvateur de Rojo à la 86e minute, le capitaine argentin, Lionel Messi n’a pas pu cacher ses sentiments.

Après un nul contre l’Islande lors de leur premier match et une défaite 0-3 face à la Croatie, l’Argentine était à deux doigts de l’élimination. Un match nul avec le Nigeria aurait brisé le rêve de Messi de gagner la Coupe du Monde.

La star de Barcelone a déclaré à l’issu de la rencontre que l’Argentine « ne méritait pas de sortir au premier tour » de la compétition.

« C’était une façon incroyable de se qualifier. Nous ne méritions pas de sortir au premier tour, alors, nous sommes tous très heureux », a confié Lionel Messi à TyC Sports.



«Nous étions confiants que nous allions gagner ce match. C’est merveilleux d’avoir gagné de cette façon. C’est une joie bien méritée. (…) Je savais que Dieu était avec nous et qu’il n’allait pas nous laisser tomber. Je remercie tous ceux qui sont ici, pour tous leurs sacrifices, et tous ceux qui sont en Argentine et qui ont toujours été avec nous. Le maillot de l’équipe nationale est au-dessus de tout. Cela a été un match équilibré. On a contrôlé la première mi-temps (…) on a pensé que ce serait pareil en seconde période, mais avec le penalty, cela n’a pas été le cas. Les minutes passaient, on a commencé à presser et à attaquer et finalement on a réussi à se qualifier. On ne pensait qu’on souffrirait autant. Contre la France, ce sera difficile. Je le sais, j’ai vu tous leurs matches. La France a une très bonne équipe, ils ont des bonnes individualités. Ils ont des bons défenseurs, de bons milieux et de bons attaquants. Ils ont des joueurs très rapides qui peuvent faire la différence, des coéquipiers devant (au Barça, Ousmane Dembélé) et derrière (Samuel Umtiti).»

Nouveau record pour Messi

Auteur de l’ouverture du score contre le Nigeria ce mardi (2-1), Lionel Messi s’est offert un nouveau record. Avec 107 dribbles réussis en quatre éditions, il a dépassé Diego Maradona (105) en devenant le joueur ayant réussi le plus de dribbles en Coupe du Monde depuis 1966.

l’Albiceleste affrontera la France en huitièmes de finale et pour Lionel Messi, l’aventure ne fait que commencer.

