Argentine :Quatre sénégalais victimes de bavures policières

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2019 à 08:51 | | 0 commentaire(s)|

Quatre marchands ambulants sénégalais vivant en Argentine ont été admis en soins intensifs dans une structure hospitalière après une altercation avec des policiers à Buenos Aires, la capitale.



L'incident s'est produit dans une maison où vivent plus de 28 Sénégalais, rapporte le quotidien "LesÉchos".

Sur ordre du procureur Celsa Ramirez, les policiers, armés de matraques et de gaz asphyxiant, ont assailli le domicile des Sénégalais, défoncé la porte d'entrée, se sont mis à les ruer de coups et mis sens dessus-dessous l'ensemble de leurs bagages.

Dans leur furie, les policiers ont blessés quatre Sénégalais qui sont en soins intensifs. D'après le récit d'un des marchands, plus de 3 millions de Fcfa de leurs économies et marchandises ont été emportés par les flics.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos