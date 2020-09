Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ariana Grande devient la première femme à atteindre 200 millions d’abonnés sur Instagram! Rédigé par leral.net le Mardi 1 Septembre 2020 à 14:17 | | 0 commentaire(s)| Encore un record pour Ariana Grande sur le réseau social! La chanteuse est toujours la deuxième célébrité la plus suivie dans le monde. Elle se positionne devant Kylie Jenner et Selena Gomez qui ont respectivement 193 et 190 millions de followers.

Il y 'a du changement sur les réseaux sociaux depuis le mois de janvier dernier. Le classement des personnalités américaines les plus suivies sur Instagram vient de prendre un autre aspect avec le compteur d’Ariana Grande qui grimpe à toute vitesse!



L’interprète de «God is a Woman» vient d’atteindre les 200 millions d’abonnés! Un exploit jamais réalisé par une femme sur le réseau social. Ariana se positionne toujours en deuxième position du classement derrière Cristiano Ronaldo qui a désormais 237 millions d’admirateurs. Mais la star américaine est toujours l’artiste féminine la plus suivie devant Kylie Jenner et Selena Gomez.



La grande amie d’Ariana Grande, Lady Gaga, a tenu à la féliciter. «Félicitations à ma copine pour ses 200 millions de followers! Tu es une reine ! Porte cette couronne!», a-t-elle écrit sur Instagram.



Ariana Grande met le feu avec Lady Gaga avec «Rain on Me»



Le week-end n’a pas été de tout repos pour Ariana Grande. La chanteuse a rejoint Lady Gaga sur la scène des Video Music Awards 2020, à New-York. Les deux superstars ont interprété «Rain on Me» dans un décor futuriste tout en effectuant des chorégraphies impressionnantes. Et ce n’est pas tout! Les deux amies ont réussi à faire danser de nombreux téléspectateurs, tout en étant masquées!



Le duo a également été récompensé du prix de la meilleure collaboration durant la cérémonie.



