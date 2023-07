Armée: 49 officiers admis à l’Etat-Major

49 officiers de l’armée sénégalaise et d’armées de pays de la sous-région, ont reçu hier leurs diplômes et insignes du 5e cours d’Etat-major et du 2e Cours supérieur de guerre aux stagiaires. La cérémonie a été présidée par le chef d’Etat-major des Armées, le général Mbaye Cissé.



Sur les 49 récipiendaires, 43 sont des Sénégalais. Le colonel Cheikh Guèye, directeur de l’Ecole d’Etat-major, est revenu à cette occasion, sur les enseignements donnés au sein de cet établissement. L’Institut de défense du Sénégal a été créé en 2021. « Cet institut est un temple du savoir et un creuset, où sont formés les officiers pour l’enseignement militaire supérieur » a-t-il expliqué, selon "Le Témoin".



A l’en croire, « le programme enseigné aux officiers est articulé sur cinq composantes: la formation militaire générale car, dans un état-major, il faut savoir écrire de façon concise et claire, pour que le chef puisse prendre une décision ; l’enseignement opérationnel, qui constitue le cœur du métier des armées; la formation académique ; l’enseignement spécifique pour chaque corps des armées », a expliqué le directeur de l’Ecole d’Etat-major. « Rien ne vous sera donné, mais tout reste à votre portée. Vous êtes désormais préparés au travail collaboratif en interarmes comme en inter-armée », a indiqué le CEMGA Mbaye Cissé aux récipiendaires, devant leurs parents venus les accompagner.