Armée Journée de solidarité: les mutilés et blessés de guerre reçoivent 42,5 millions F CFA Les militaires se solidarisent avec leurs camarades blessés et invalides. Un hommage appuyé a été rendu à ces derniers lors de la première édition de la journée de solidarité tenue, ce mardi au Cercle Mess des Officiers "Colonel Emmanuel Gomis" (ex Amirauté), en présence du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, du chef d’État-Major général des armées (Cemga), Birame Diop et du général Jean Baptiste Tine, Haut-Commandant de la Gendarmerie.

Placé sous le thème : « Fraternité et solidarité dans les Armées : Hommage aux militaires blessés et invalides », cette première édition a pour objectif d’apporter un soutien moral et matériel aux personnels blessés et invalides des Armées et de revivifier la cohésion ainsi que l’esprit de solidarité à l’égard de frère d’armes méritants.



Pour marquer cette journée et la matérialiser, des enveloppes d’argent ont été remises aux parrains. Ainsi, les blessés mutilés de guerre en activité et les blessés de guerre en activité ont reçu respectivement des chèques de 7,5 et 22,5 millions de F CFA en guise de soutien financier, tandis que la structure RMGMGS a, elle, reçu un montant de 12,5 millions FCFA. Soit un total de 42,5 millions FCFA distribué aujourd’hui.



