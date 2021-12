Armées: La 2e édition de la solidarité militaire célébrée ce vendredi

Célébrée sur tout l’étendue du territoire national, cette journée qui sera présidée par le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, vise à apporter un soutien moral et un soutien matériel aux personnels blessés et invalides des armées et à conforter la cohésion ainsi que l’esprit de solidarité.



L’accent sera mis, cette année, sur les familles de militaires décédés en opérations intérieures en 2021, avec la décision du Commandement de leur octroyer une maison. D’ailleurs, à ce titre, il est prévu une remise symbolique de clés de maisons aux familles des deux militaires décédés en opérations intérieures en 2021.



Une remise symbolique d’un véhicule utilitaire neuf à la Fondation des Invalides et mutilés militaires (FIMM) est également prévue après les allocutions du Colonel directeur de l’Action sociale des armées et du ministre des Forces armées.











Le Témoin