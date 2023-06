Armements : Me Branco soupçonne le Palais présidentiel d’avoir réceptionné des armes

L’avocat français d’Ousmane Sonko, Me Juan Branco, ne lâche pas le régime de Macky Sall, qu’il continue d’accuser des pires maux de la terre, tout en continuant à constituer un dossier solide pour une éventuelle traduction devant la Cour pénale Internationale (CPI) d’autorités de ce régime. Après les nervis et autres, hier ses tweets ont été concentrés sur le possible achat d’armement par le palais présidentiel sénégalais, renseigne "Le Témoin".



Sur plusieurs posts, il souligne qu’il est en train de chercher des informations sur les intermédiaires et les responsables de cet achat. ‘’ Nous cherchons également à confirmer ou à informer la véracité d’un trajet qu’aurait effectué le bateau LISTA, un pavillon camerounais, entre Petersburg, en Russie, et Dakar entre le 30 septembre et le 21 octobre 2022 ’’, a-t-il écrit.



Sur un autre post, il a livré des les informations sur l’entreprise A.D Trade Belgium qui, selon lui, aurait servi d’intermédiaire avec le pouvoir sénégalais. Il appuie ses déclarations par des documents, notamment des bordereaux, mentionnant les trajets empruntés par ces bateaux chargés d’armes et achetés par le Sénégal. En tout cas, le bouillant avocat ne blague pas.

Ndèye Fatou Kébé