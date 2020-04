Armp : les 6 nouveaux membres connus Le président Macky Sall a signé le décret No 2020-969 du 20 avril 2020 portant nomination des 6 nouveaux membres du Conseil de régulation de l'Armp sur les 9 dont le mandat a pris fin depuis le 11 avril dernier, selon L’Observateur. Il s’agit de Mamadou Dia conseiller à la présidence de la république, le magistrat Aïssé Gassama Tall, Mbareck Diop du CNP, Alla Guèye Sène de la CNES, Moundiaye Cissé au titre de l'ONG 3D et Khady Fall Tall au nom de l'Association des femmes entrepreneurs.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Avril 2020 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|



