Arnaque aux fidèles : Un homme se fait passer pour l’Archevêque de Dakar Un homme qui n’a d’autre préoccupation que de se remplir les poches se fait passer pour l’Archevêque de Dakar. C’est via un faux compte que ce spécialiste du sacrilège qui se fait passer pour Monseigneur Benjamin Ndiaye, commet ses méfaits.

Un gus qui ne perd rien pour attendre a conçu un compte Facebook dans l’unique intention d’arnaquer. Le faux compte est conçu sur le réseau social Facebook, avec la photo de l’Archevêque de Dakar. Pour se remplir les poches, il a honteusement lancé une collecte de fonds via le net. Mise au courant, l’Église sénégalaise n’en revient pas. La réaction de son service de communication n’a pas tardé à réagir.



Il informe que «l’Archevêque de Dakar, Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, n’a aucun autre compte ni page Facebook qu’Oficom. Oficom n’a jamais initié une collecte ni en son nom ni au nom d’une autre structure de l’archidiocèse».



Cette précision a le mérite de lever les équivoques sur cet individu qui se cache derrière le nom de Mgr Benjamin Ndiaye : «Pour lancer des posts qui ont pour but une collecte de fonds, s’il a réussi à tromper des fidèles, c’est parce que sur le compte, il a écrit : «Archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye». En plus de publier très souvent des informations sur l’Église, au Vatican, avec des fois des références à la Bible.

