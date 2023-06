Arona Sarr, Ministère de la Justice : «L’attitude de Me Ngagne Demba Touré est inadmissible dans un État de droit» Directeur de la Promotion de la Bonne Gouvernance au ministère de la Justice et président du mouvement Conscience Citoyenne, Arona Sarr estime que l’affectation de Me Ngagne Demba Touré à Matam est à inscrire dans le cadre du fonctionnement normal de l’administration. Disant apporter des précisions afin que nul n’en ignore, Arona Sarr dénonce ce qu’il qualifie de « discours irresponsable, infondé et dénué d’éthique ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2023 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

De son point de vue, il faut respecter le principe de mobilité dans la Fonction publique. « Peut-on se réclamer "Patriote" et refuser de servir l'État même si c’est à des centaines de kilomètres ?



Après avoir accepté d'être fonctionnaire, on a accepté de servir l'État partout où le besoin se fait sentir. On ne peut vouloir une chose et son contraire. Un auxiliaire de justice, qui vient de finir sa formation, muté dans une région du territoire national et cela fait jaser alors que durant toute l'année, des autorités du commandement territorial sont régulièrement affectées, d’une partie à l'autre du pays, sans tambour ni trompette », assure le directeur de la Promotion de la Bonne gouvernance au ministère de la Justice.



Laissant entendre qu’il est inadmissible, dans un État de droit, que des fonctionnaires contestent de telles décisions, il recadre Me Ngagne Demba Touré.



« Le greffier Ngagne Demba Touré, suite à un mouvement d'agents de l'État, s’autorise à travers un communiqué arrogant, prétentieux et dangereusement partisan, au mépris de l'obligation de respect à laquelle il est astreint, à publier un communiqué au vitriol contre sa hiérarchie.



Il a versé son venin et sa haine viscérale sur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qu'il a traité de tous les noms. Cela est inadmissible dans un État de droit et nous le dénonçons vigoureusement », déplore Arona Sarr

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook