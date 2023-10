Arona Sarr, directeur de la Promotion de Bonne Gouvernance : «La gestion budgétaire de la mairie de Rufisque, est scandaleuse»

« C’est avec stupéfaction que j’ai pu constater les chiffres alarmants annoncés comme dépenses lors de la session du Conseil municipal consacrée à l'examen et au vote du compte administratif 2022, tenue ce mercredi 25 octobre 2023, dans la ville de Rufisque. En ma qualité de conseiller municipal de ladite ville et Directeur de la Promotion de la Bonne Gouvernance, je dénonce la gestion budgétaire de la ville, que je juge scandaleuse », dénonce-t-il dans un communiqué lu par "Tribune".



Arona Sarr ajoute que la gestion des ressources publiques de la ville de Rufisque, est entravée par un ensemble de défaillances, qui englobent non seulement la gabegie financière, mais aussi le déficit de transparence et le manque de contrôle. Présent à la session de suivi-évaluation du compte administratif 2022, il liste des dépenses engagées par la municipalité qui, à ses yeux, ne se justifient pas : 151 millions dépensés en carburant ; 292 millions en dépenses diverses ; 211 millions en secours aux indigents ; 19 millions pour le Trésor ; 69 millions pour les lieux de culte ; 26 millions en subventions aux Asc ; 36 millions en frais d’hôtel et de restauration.



Selon le directeur de la Promotion de la Bonne Gouvernance, le maire a refusé de donner les justificatifs liés à ces dépenses, alors que la gestion transparente et rationalisée des finances publiques, doit permettre de réduire l'asymétrie d'information entre le principal et la population.



« En tant que directeur de la Promotion de la Bonne Gouvernance, je ne peux pas cautionner que les ressources financières des villes soient détournées et gérées dans la plus grande opacité. C'est pourquoi je décide de saisir les corps de contrôle compétents, par requête, pour un audit de la gestion 2022 de la Ville de Rufisque.



J’accompagnerai les autorités compétentes à faire valoir la transparence dans la gestion budgétaire de la ville de Rufisque et à veiller à ce que toutes les personnes mises en cause s’expliquent devant les juridictions, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière », prévient Arona Sarr.