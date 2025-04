Arraisonnements en mer : Les pêcheurs de Guet Ndar et Santiaba sonnent l’alerte Une vive inquiétude secoue les communautés de pêcheurs de la Langue de Barbarie. Le président du Comité Régional de Concertation sur le projet GTA, M. Elhadji Dousse Fall, a adressé une lettre ouverte au gouverneur de la région de Saint-Louis pour dénoncer des incidents répétés d’arraisonnement de pirogues en dehors de la zone d’exclusion maritime établie autour du site gazier.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Avril 2025 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Selon cette lettre, plus d’une douzaine de pirogues appartenant à des pêcheurs de Guet Ndar et de Santiaba ont été interceptées à environ deux kilomètres en dehors de la zone interdite.



Les pêcheurs affirment que leurs équipements ont été sabotés, sans qu’aucune explication officielle ne leur soit fournie malgré les démarches entreprises auprès des autorités compétentes, dont l’Inspecteur régional des pêches, la Direction de la Surveillance (DPS) et le CLPA.



Cet incident survient à la veille de la saison de « Thiorone » (avril-juin), période cruciale pour la pêche autour de la zone de Djatara. Les pêcheurs redoutent une perte de revenus et une dégradation de la sécurité alimentaire pour leurs familles.



Face à cette situation tendue, M. Fall appelle à des mesures urgentes, notamment l’ouverture d’une enquête, la compensation des pertes, l’instauration d’un mécanisme d’alerte rapide et la convocation du Comité Régional de Concertation. Il alerte sur le risque d’une crise sociale si rien n’est fait rapidement.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook