Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Arrestation d’Ismaila Mustapha, le Nigérian qui menait une vie extravagante à Dubaï Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2019 à 10:05 | | 0 commentaire(s)| Le célèbre millionnaire nigérian Ismaila Mustapha a récemment été arrêté dans son pays pour blanchiment d’argent. La Commission des crimes économiques et financiers a fourni des détails sur l’arrestation d’Ismaila Mustapha.

M. Mustapha, plus connu sous le nom de «Mompha», a été arrêté à l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos alors qu’il tentait de quitter le Nigeria pour Dubaï le 18 octobre, a déclaré la commission dans un communiqué.



Le président par intérim de la commission Ibrahim Magu, a déclaré qu’Ismaila et son complice libanais, Hamza Koudeih, avaient blanchi plus de 82 millions d’euros.



M. Ibrahim Magu a révélé que les deux hommes appartenaient à un syndicat du crime international qui faisait du blanchiment d’argent, en particulier à Dubaï.



« L’arrestation récente d’une star des médias sociaux, Ismaila Mustapha, connue sous le nom de Mompha, et de son complice libanais, Hamza Koudeih, pour leur implication présumée dans la fraude et le blanchiment d’argent sur Internet, est une réalisation historique pour la commission », a-t-il déclaré.

Mompha est basé à Dubaï depuis plusieurs années, où il dirigerait une entreprise de change, selon ses affirmations sur les médias sociaux.



Il aurait utilisé son bureau de change comme couverture pour le commerce illicite et une entreprise de blanchiment d’argent.



M. Mustapha « exerçait ses activités frauduleuses à travers son bureau de change », selon la commission.



«Les enquêtes ont également révélé que M. Mustapha utilisait son entreprise de change, qu’il possédait conjointement avec ses frères et sœurs comme moyen pour blanchir de l’argent».



Au moment de son arrestation, il avait sur lui cinq montres-bracelets d’une valeur totale de plus de 50 000 euros.



Il sera poursuivi en justice une fois l’enquête terminée, a indiqué la Commission des crimes économiques et financiers.









Accueil Envoyer à un ami Partager