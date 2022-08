Arrestation d’un caïd au Technopôle

Le caïd qui écumait les abords du Technopôle à Pikine avec sa bande, vient de tomber dans les filets des éléments du commissariat de police de Pikine. Le cerveau de la bande, A. B. Diouf, âgé de 30 ans, avait bénéficié d’une grâce présidentielle. Mais dès sa sortie de prison, il a renoué avec son sport favori : l’agression. Le quidam, menuisier métallique de profession, habitant Pikine rue 10, ne veut pas se repentir pour gagner honnêtement sa vie, relate "L'As".



Et les dames R. Ly et A. Bâ l’ont appris à leurs dépens. Elles ont eu la malchance de croiser A. B. Diouf, qui a emporté leurs bijoux, téléphones portables, perruques, sacs et argent. Sur ce, les victimes sont parties à la Police de Pikine pour raconter leur mésaventure et porter plainte contre X. Sans tarder alors, les hommes du Commissaire Mame Arona Bâ qui, de jour comme de nuit, font des patrouilles dans la zone, se lancent aux trousses d’Alioune B. et de sa bande. Ce qui a permis son interpellation le 5 août dernier et son placement en garde-à-vue, pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit et détention illégale d’armes blanches.