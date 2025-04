Arrestation d’un faux policier : Vigile de profession, cet homme trompait ses cibles... Vigile de profession et âgé de 42 ans, le sieur D. Sy se faisait passer pour un policier, pour soutirer de l'argent à des citoyens. Il vient de tomber dans les filets de la Police des Parcelles assainies, suite à une dénonciation de ses victimes, notamment le boutiquier K. Cissé.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon le quotidien "L’As", ce dernier a expliqué que le mis en cause s'est présenté dans sa boutique avec des menottes à la main comme un policier, avant de le savonner sur la commercialisation de certains produits.



Il l’a sommé de lui donner 50 mille francs pour ne pas être embarqué. Sur ce, Cissé, dépassé par la tournure des événements, fait semblant de téléphoner pour en parler à son voisin D. Diop, qui connaît bien beaucoup de limiers de la Police des Parcelles assainies.



Ce dernier a pressé de questions D. Sy, qui avait déjà réussi à empocher les 50 mille francs. Sentant que les carottes étaient cuites, il tente alors de fuir. Ce qui ne sera que de courte durée.



Et c’est ainsi, selon le journal, qu’il sera vite maîtrisé, avant d'être conduit à la police des Parcelles assainies, pour être placé en garde-à-vue. Interrogé sur ses agissements malsains, il a reconnu les faits. C’est ce qui va motiver sa garde-à-vue, puis il a été déféré au parquet pour usurpation de fonction et extorsion de fonds.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook