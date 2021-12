Arrestation de 7 agresseurs à bord d’un véhicule à Pikine

Les éléments du commissaire Mame Arona Bâ de Pikine, ont fait foirer la razzia d’une bande d’agresseurs hier, jour de grands combats de lutte à l’Arène nationale. Les limiers de Pikine en patrouille ont mis hors d’état de nuire la bande composée de 7 agresseurs, hier.



Selon "L'As", le gang était à bord d’une voiture et armé de machettes. Ils ont été interpellés et conduits au commissaire de police. On ne va pas tarder à les déférer au parquet.