Arrestation de Adama Gaye: le ministre de la Justice 'assume' avoir activé le Procureur On en sait un peu plus sur les motivations de l’arrestation du journaliste Adama Gaye, hier lundi, pour ‘’écrits contraires aux bonnes mœurs’’ et ‘’offense au chef de l’Etat’’. En marge d’un atelier organisé, ce mardi, par la Cour Suprême, le ministre de la Justice, Malick Sall, dit assumer avoir activé le procureur pour arrêter le journaliste.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

« La Justice ne permettra plus à quelqu’un de fouler au pied les institutions de ce pays. Je suis le Garde des Sceaux, je dois défendre les institutions », a dit le Garde des Sceaux, dans des propos relayés par la RFM.



Et de poursuivre, « j’assume ma totale responsabilité dans l’arrestation de Adama Gaye. Voilà quelqu’un qui passe son temps à insulter la première Institution du pays, le président de la République ».



Le ministre de la Justice a également confirmé l’ouverture d’une information judiciaire dans ce dossier

