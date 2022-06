Arrestation de Bara Dolly : Les éclairages du ministre de la Justice

« Le Ministère de la Justice condamne fermement ces déclarations d’une particulière gravité, puisque visant la personne incarnant la plus haute Institution de la République et rappelle que les échéances électorales futures ne sauraient être le prétexte à des dérapages verbaux de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des citoyens ou à jeter le discrédit sur les institutions », met en garde le Ministre de la Justice, à travers son service Communication.



Et la même source de préciser: « Conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays, la Chancellerie a donné des instructions au Ministère Public pour que l’auteur de tels faits soit poursuivi ».



Pour rappel, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, a été placé en garde-à-vue hier soir, après son audition à la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). Il est présentement déféré au parquet de Dakar. Poursuivi qu'il est, pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles et offense au Chef de l’Etat.