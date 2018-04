Arrestation de Barthélémy Dias : son père, Jean-Paul Dias toutes griffes dehors Selon son avocat Me El Hadji Diouf, le maire de Sicap Sacré Cœur - Mermoz, Barthélémy Dias, arrêté, vendredi dernier, est poursuivi pour offense au chef de l’Etat, outrage à magistrat et appel à l’insurrection.

Ces chefs d’inculpation mettent son père Jean-Paul Dias hors lui. Il est toutes griffes dehors parce que non content d’arrêter son fils le jour du vendredi saint, il se trouve que "Barthélémy n’a offensé personne et n’a outragé aucun magistrat, au contraire c’est la communauté chrétienne qui est offensée pour avoir arrêté un des siens le jour du vendredi saint", fulmine-t-il.



"Heureusement, à sa sortie de l’église, Barthélémy Dias n’est pas rentré directement chez lui, il est parti participer à une émission, sinon on allait l’arrêter chez lui puisque les policiers l’attendaient devant sa porte", fustige-il.







