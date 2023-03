Arrestation de Dr. Aminatou F. A. Bangbola: Le Comes se mobilise pour sa libération Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et chirurgiens-dentistes en Spécialisation (Comes), est monté au front pour exiger la libération de leur collègue, Docteur Aminatou F. A. Bangbola, médecin diplômé d'État de la Faculté de Médecine de Pharmacie et d'Odontologie de l'Ucad, inscrite en 3e année du Diplôme d'Études Spécialisées (Des) de Gynecologie-Obstetrique de l'Ufr Santé de Thiès, arrêtée dans l’affaire de la clinique privée «Suma Assistance».



Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2023 à 17:22 | | 1 commentaire(s)|

Le collectif appelle ses membres à la mobilisation durant les jours à venir pour sa libération. Dans un communiqué envoyé à «L’As», le Comes exprime une fois de plus, son indignation devant cette tendance consistant à traiter de dignes personnels de santé en criminels, dans un pays où les objectifs de santé publique sont encore loin d'être atteints, par faute de personnel.



Pourtant, souligne le Collectif, en treize ans d'existence, il n'a cessé de plaider pour une meilleure prise en charge sociale des médecins en spécialisation au Sénégal.



Car, en l'absence de rémunération pour le travail à temps plein accompli à l'hôpital, avec des primes de garde moyennes de 5000 francs Cfa par 24 heures, sans motivations hospitalières, les médecins en spécialisation (Des) demeurent dans une grande précarité.











L'As

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook