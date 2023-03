Arrestation de Dr Babacar Niang: Les révélations du Procureur général

Face à la presse ce mardi, le procureur Général près la Cour d'appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, est revenu en détail sur l'arrestation du Dr Babacar Niang. A l'en croire, suite au dépôt d'une plainte dans l'affaire du décès de l’agent de la Médina, le 18 mars, les enquêteurs de la Sureté urbaine ont convoqué le Dr Niang, ce dernier a sollicité que son audition soit différée le lendemain.



"Le 19 mars, convoqué à nouveau, le Dr Babacar Niang a laissé entendre qu'il était en déplacement dans le Fouta et invite lui a encore été fait de venir déférer à la convocation parce que sa déposition demeure essentielle pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le 19, il avait promis de déferrer à la convocation des enquêteurs, mais il ne s'est toujours pas présenté alors que toutes les personnes mises en cause étaient entendues", révèle le Procureur général.



Cela, avant d'ajouter: "Le 20, sur mon intervention, le Procureur de la République lui a décerné une convocation pour être entendu. 18, 19, 20, trois jours de suite le Dr Babacar Niang étant dans le territoire national n'a pas dénié déféré à la convocation. C'est sous ce rapport qu'à la date du 21 mars, instruction a été donnée par mes soins de décerner un avis de recherche et d'interpellation par la Sureté urbaine .C'est ce qui a permis aux brigades de recherche de la région de Saint Louis d'aller l'interpeller à 91 Km de Saint Louis dans le village de Medina Ndiatbé".