Arrestation de Fadhilou Kéïta de Pastef : Le fils de Nafi Ngom Kéïta a accusé la gendarmerie

Des propos émis par écrit sur sa page Facebook et que la gendarmerie juge attentatoire à sa réputation, dans une affaire dont l’enquête est en cours. La disparition de l’adjudant-chef, Didier Badji, de la gendarmerie nationale et du sergent Fulbert Sambou des renseignements militaires, dont le corps a été retrouvé dans la mer, n’a pas encore livré tous ses secrets.



Si le corps du sergent a été repêché, les causes de sa mort ne sont pas encore connues. Pour Didier Badji, on ne sait pas beaucoup sur sa disparition. Est-il mort ou en vie ? Mystère et boule de gomme. Badji et Sambou sont des amis, pour ne pas dire des parents originaires du même village de Niomoune, près de Kafoutine, en Casamance.



Leur sort a poussé les ressortissants des îles Bliss Kassa qui regroupent les localités de Haère, Hitou, Niomoune, Diogué et Backassi, à réclamer la lumière sur ce qui est arrivé à leurs fils, mystérieusement disparus en octobre dernier.













Tribune