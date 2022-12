Arrestation de Fadilou Keita : Le Grand parti exige «la fin de la chasse à l’homme»

Dans son communiqué, le Bureau politique du Grand parti (Gp) dit condamner avec la dernière énergie «les arrestations arbitraires et sans fondement de pro¬ches du président Ousmane Sonko et de Pastef».



Par conséquent, le Grand parti exige leur libération «au plus vite et la fin de la chasse à l’homme qui menace le socle de notre démocratie».



«Nous en appelons à la responsabilité du Président Macky Sall et de son gouvernement pour la préservation des acquis démocratiques et pour endiguer toutes les menaces à la cohésion nationale», invitent Malick Gakou et ses camarades.



«Le Bureau politique du Grand parti salue la constante mobilisation des militants pour la pérennisation des combats démocratiques dans notre pays», lit-on dans le document.



Pour rappel, Fadilou Keita a été arrêté suite à une publication sur Facebook accusant l’Etat d’être responsable de la disparition des deux militaires Didier Badji et Fulbert Sambou. Membre du cabinet d’Ousmane Sonko, Keita a été en effet arrêté sous les ordres du procureur de la République. Il serait poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles conformément aux articles 80 et 255.

Bes Bi