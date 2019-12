Arrestation de Guy Marius Sagna et Cie: Mame Mbaye Niang demande la fermeté de l’Etat Le ministre chef de cabinet du président de la République a demandé la fermeté de l’Etat après l’arrestation de Guy Marius Sagna et 8 autres personnes, membres de la plateforme Aar li Nu Bokk, vendredi dernier, pour une marche non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 12:35 | | 0 commentaire(s)|

« Je ne commente plus les questions de sécurité. Je dis juste qu’il faut respecter les lois de la République et les symboles. Je pense que l’Etat doit rester debout et ferme, parce qu’ils ont décidé de manifester, malgré l’interdiction », a dit Mame Mbaye Niang, dans l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos