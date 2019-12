Arrestation de Guy Marius et Cie: Leurs camarades exigent une libération immédiate

Arrêtés devant les grilles du palais de la République pour avoir manifesté contre la hausse du prix de l’électricité, Guy Marius Sagna et Cie sont toujours en garde à vue au commissariat Centrale de Dakar. Ce lundi, leurs camarades sont montés au créneau pour exiger leur libération immédiate.



Face à la presse ce lundi, Mignane Diouf le coordonnateur du forum social sénégalais a rappelé les faits : « Le directeur général de la Senelec lors d’une conférence de presse a confirmé l’entrée en vigueur de la hausse de l’électricité. Dans ses arguments, il a évoqué un manque à gagner de plus de 12 milliards enregistré pas ses services. Une hausse située entre 6 à 10% et qui arrive au moment où l’opinion s’attendait plutôt à une baisse des tarifs suite aux propos de l’ancien directeur de la Senelec Makhtar Cissé.»



Il ajoute : « C’est dans ce cadre que beaucoup d’organisations ont condamné cette mesure impopulaire et injuste. Des Syndicats comme le CSA, la CNTS, ont dénoncé et condamné cette décision. Des organisations de consommateurs en ont fait de même. Et dans la même foulée des mouvements comme Frapp, les gilets rouges, Nittu Deugg, Forum Social ont initié une marche de contestation et informé l’autorité préfectoral qui n’a répondu que tardivement tout en imposant un autre itinéraire qui n’était pas le nôtre.»



« Face à une telle attitude, les membres de ces organisations ont voulu manifester calmement mais ils ont été arrêté devant le palais et gardé a vu depuis le vendredi. Considérant le droit de manifestation qui est reconnu par la constitution, les exigeons la libération immédiate et sans condition des camarades », a exigé les camarades de Guy Marius. Non sans inviter inviter les organisations syndicales et les citoyens sénégalais à faire face à cette situation de hausse de l’électricité.



Pour conclure, il invite tous les sénégalais à une marche de protestation contre la vie l’électricité le 13 décembre.

