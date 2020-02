Arrestation de Moustapha Bèye: Un faux Serigne Abdourahmane Mbacké

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2020 à 21:18 | | 0 commentaire(s)|

Le jeune Moustapha Bèye a trafiqué la voix de Serigne Abdourahmane Mbacké pour soutirer de l’argent à des cibles. Le fils de Serigne Abdou Khoudoss fait partie des chefs religieux les plus respectés et les plus craints au Sénégal. Sa réputation d’homme de Dieu a fini de traverser les frontières et donne à chacune de ses paroles une valeur de grande portée.



Conscient de ce fait, le petit escroc doublé d’un talent de comédien fou, a réussi à imiter majestueusement la voix du chef religieux pour se faire une fortune. Il lui a suffi, plusieurs mois durant, d’appeler ses cibles au téléphone pour leur indiquer des sacrifices à faire. Et puisque c’est Serigne Abdourahmane Mbacké qui appelle, les réactions étaient immédiates et parfois accompagnées de aadiyas. Moustapha Bèye aura réussi à embobiner plusieurs gros bonnets.



Malheureusement, comme toute chose a une fin, notre petit comédien va tomber dans les filets de la gendarmerie de Darou Moukhty le vendredi 31 janvier dernier. L’information de son arrestation est présentement diffusée à travers les réseaux sociaux pour inviter ses victimes à venir se signaler et au besoin, intenter une action en justice…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos