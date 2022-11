Arrestation de Pape Alé Niang : "Nous savions qu'ils voulaient le faire taire le plus longtemps possible" (Me Ciré Clédor Ly) Le journaliste Pape Alé Niang a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi 9 novembre 2022, par le juge d'instruction du 2e cabinet, Mamadou Seck, qui a suivi le réquisitoire du parquet.

Jeudi 10 Novembre 2022

Son avocat, Me Ciré Clédor Ly estime que le parquet a corsé le dossier, en parlant de diffusion de fausses nouvelles. " Nous savions depuis le départ que leur objectif était de faire taire Pape Alé Niang le plus longtemps possible. Et pour cela, il faut qu’il lui colle des infractions. Suite aux réquisitions écrites du procureur, le juge était obligé de le placer sous mandat de dépôt. Donc, il n’a pas la liberté, ni la direction des opérations concernant la liberté de la personne. Après l’avoir placé sous mandat de dépôt, il n’a plus le contrôle des opérations du dossier sur la détention ", a déclaré l'avocat de Pape Alé Niang.



Il ajoute que toute demande de liberté, renseigne Dakaractu, est déclarée irrecevable. Selon Me Ciré Clédor Ly, il faudrait que tous ceux qui sont épris de justice et de préservation de l’état de droit, se mobilisent. C’est le seul moyen. " Nous allons nous battre, mais je pense aussi que tous les agents de la presse et les citoyens sont interpellés parce que c’est une atteinte à la liberté ", prévient-il.



Poursuivant son argumentaire, le conseil de Pape Alé Niang trouve que cette situation est une régression démocratique et une violation de la liberté de la presse. " C’est un paramètre qui montre clairement que l’état démocratique est en recul et un État de droit absent. Tout ce qu’on lui reproche, c’est du pipeau ", conclut-il.



À noter que Pape Alé Niang est poursuivi pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente, de nature à nuire à la Défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et de diffusion de fausses nouvelles, de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.

