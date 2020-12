Arrestation de Pr Babacar Diop: FDS/Les Guelwaars dement et precise…

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 20:34

Une information parue dans la presse fait état de l'arrestation du secrétaire général de FDS/Les Guelwaars, Dr Babacar Diop, ce mercredi 09 décembre 2020 à l'Université Cheikh Anta Diop. FDS/ Les Guelwaars porte à l'attention des médias et de l'opinion publique que cette information est fausse.



D’après le communiqué de FDS/Les Guelwaars, Dr Babacar Diop est resté toute la journée au campus pédagogique pour s'acquitter de ses obligations professionnelles, au même titre que ses collègues.



Ainsi, il n'a, en aucun moment, pris part à une manifestation organisée par des étudiants.



