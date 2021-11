Arrestation de dealers à Kaolack

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Novembre 2021 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de sa lutte contre le trafic de la drogue, la Brigade régionale de la Direction de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Doctris) de Kaolack, a interpellé O. Kâ, chauffeur et son apprenti F. Tine au quartier Thioffack de la localité.



Ces derniers, explique "L'As", ont été alpagués en flagrant délit de transaction d’un bloc de chanvre indien, dont la quantité est de 962 grammes. Les deux acolytes ne vont pas tarder à être déférés au parquet, pour détention et trafic de chanvre indien.

