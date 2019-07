Arrestation de l’activiste Guy Marius Sagna: FDS considère son incarcération comme « scandaleuse et injustifiée » Suite à la détention de l’activiste Guy Marius Sagna, responsable du mouvement Frapp/France Dégage, le mouvement des Forces démocratiques du Sénégal (Fds) exprime sa désapprobation. Placé sous mandat de dépôt depuis vendredi dernier, l’activiste est poursuivi pour le délit de «fausse alerte au terrorisme».

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 20:39 | | 0 commentaire(s)|

Les camarades de Babacar Diop, jugeant l’incarcération de Guy Marius Sagna « scandaleuse et injustifiée», exigent sa libération immédiate et sans condition. D’après eux, Guy Marius Sagna n’est pas la personne morale du mouvement signataire de la déclaration visée. Et, il n’était pas au présidium lors du point de presse où la déclaration en question a été rendue publique.



« L’arrestation et la détention de Guy Marius Sagna au mépris de la justice et du bon sens, sont la preuve que le harcèlement, ainsi que les tentatives d’intimidation sont les seules réponses que Macky Sall et son régime comptent apporter aux interrogations légitimes des Sénégalais, au sujet du scandale sur le pétrole et le gaz dans lequel, la famille présidentielle est trempée jusqu’aux os », lit-on.



Et, pour la manifestation de la vérité sur ce grave scandale présumé, « les Forces démocratiques du Sénégal », demande la traduction de Macky Sall devant la Haute Cour de Justice pour haute trahison. FDS appelle toutes les forces vives de la Nation, à la mobilisation, retient-il, pour qu’un terme soit mis, sans délai, à la prise d’otage de Guy Marius Sagna.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos