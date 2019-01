Arrestation : deux gangs de cambrioleurs interpellés par la Sureté urbaine La Direction de la Sureté urbaine vient de démanteler deux gangs composés de 3 et de 4 éléments qui hantaient la population du centre-ville, de Hann Maristes, de Mbour et de Thiès.

Le premier gang, composé de 3 personnes, a cambriolé un appartement dans la nuit du 22 et 23 décembre 2018, en passant par la façade arrière pour échapper aux vidéos surveillances installées à l’entrée de l’immeuble de onze niveaux. Ils ont emporté avec eux, 6 téléphones portables, un ordinateur portable Macbook, des cartes bancaires et 900 000 F Cfa.

Les 3 présumés cambrioleurs N. Dione alias «Mbeur », C.T Diop et M. Diagne dit Papa ont été interpellés après une descente des enquêteurs au marché de Colobane.

Ayant reconnu être les auteurs des faits qui leurs sont reprochés, les coupables ont été déférés en même temps que 4 autres individus qui semaient la terreur à Mbour et à Thiès devant le procureur pour vol en réunion, informe « L’As ».



