Arrestation du propriétaire de la clinique privée Suma Assistance, où était hospitalisé Ousmane Sonko

La garde à vue de Dr. Babacar Niang a eu lieu dans les locaux de la Sûreté urbaine (SU), où il a été assisté par l'avocat de l'Ordre des médecins du Sénégal. Pendant trois heures, il a été entendu par les autorités. Sur la page Facebook de Suma Assistance, Dr. Babacar Niang a tenu à rassurer les Sénégalais.



Dans son message, Dr Babacar Niang a exprimé sa gratitude envers l'ordre des médecins du Sénégal, ainsi que tous ses confrères et la SAEMES pour leur soutien. Il a également mentionné que malgré sa garde-à-vue, il avait passé une bonne nuit dans un bureau, où il avait un matelas et une salle de bain corrects.



L'arrestation de Dr. Babacar Niang a eu lieu dans le contexte de la crise politique que traverse actuellement le Sénégal, marquée par des manifestations violentes dans les rues de Dakar et d'autres villes. Ousmane Sonko, qui a terminé troisième aux élections présidentielles de 2019, est un opposant au Président Macky Sall.



L'hospitalisation d'Ousmane Sonko dans la clinique privée Suma Assistance a également été entourée de controverses. Le leader politique avait été arrêté la semaine dernière pour trouble à l'ordre public et viol présumé. Des manifestations ont eu lieu depuis son arrestation, avec des affrontements entre les forces de sécurité et les manifestants.



Dans ce contexte tendu, l'arrestation de Dr. Babacar Niang est un nouveau développement qui ne manquera pas de susciter des réactions dans le pays. Il reste à voir ce que l'avenir réserve pour les protagonistes de cette crise politique en cours au Sénégal.