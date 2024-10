Arrestation musclée de Bougane à Bakel: D’hier à aujourd’hui, mêmes scènes Placé en garde à vue à la gendarmerie de Bakel après une arrestation musclée ce samedi à l’entrée de ce chef-lieu du département éponyme totalement sinistré par la crue du fleuve Sénégal, Bougane Guèye Dany sera déféré au niveau du Parquet de Tambacounda. Après son audition en présence de son avocat Me El hadji Diouf, il sera déféré ce matin devant le Procureur de Tambacounda pour refus d’obtempérer et rébellion. Selon l'avocat, son client a répondu à toutes les questions, niant les faits de "refus d'obtempérer et de rébellion" pour lesquels il est placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Bakel.

Face à la presse, Me Diouf estime que les enquêteurs sont à l'écoute du maître des poursuites. "Il sera probablement déféré au parquet de Tamba demain (lundi), mais son dossier sera certainement classé sans suite", a fait savoir l'avocat. Dans un message public, M. Guèye appelle à la résistance après cette nouvelle arrestation qui fait suite à celle d’il y a quelques semaines.



Cette interpellation énergique des Pandores rappelle un passé récent qui mettait en scène Ousmane Sonko aujourd’hui aux affaires. Bougane assure : «Je renouvelle mon appel à la résistance face à l’oppression que PASTEF a fini d’installer dans ce pays. Empêcher une mission humanitaire de l’opposition, conformément à son devoir d’assistance pour exprimer sa solidarité aux sinistrés, est la dernière des forfaitures qu’on veut nous imposer.



Nous avons constaté l’indifférence de PASTEF, enivré dans une jouissance festive entre le Grand Théâtre, le CICAD et Dakar ARENA depuis le 26 septembre, sans aucune compassion à l’égard des milliers de sinistrés privés de tout moyen de survie et abandonnés à eux-mêmes», a soutenu Bougane Guèye Dany dans un message publié quelques heures après son arrestation par la Gendarmerie.



Alors qu’il devait se rendre en compagnie d’autres leaders «Je condamne ce gouvernement incompétent et insouciant, qui, ayant pleine et claire conscience de la montée des eaux du fleuve, n’a pris aucune mesure de précaution pour anticiper cette catastrophe pourtant prévisible. Ne devons-nous pas reconnaître la pertinence de ceux qui soupçonnent une stratégie électorale savamment planifiée pour empêcher le vote dans les circonscriptions électorales du nord, perdues d’avance par PASTEF aux prochaines législatives du 17 novembre ? À tous les Sénégalais d’ici et ceux de la diaspora, je demande de rester debout pour combattre la dictature rampante de PASTEF, qui n’épargnera personne si l’on y prend garde», promet-il.



Le leader du Mouvement Gueum Sa Bopp « les Jambaars » ajoute pour montrer qu’il ne va pas renoncer à son combat. «Nous avons été à Bakel et serons partout où ce sera nécessaire sur le territoire sénégalais. Les droits et libertés de circuler, consacrés par la constitution sénégalaise, s’imposent au Président de la République, à son Gouvernement et à toutes les institutions, même judiciaires. Le Sénégal ne sera jamais le titre foncier de Sonko ou de Diomaye. Et nous ne comptons pas renoncer ou céder devant l’arbitraire, encore moins négocier l’exercice des libertés qui nous sont conférées par la Constitution et le Pacte de 1966 sur les droits civils et politiques. Je suis prêt à l’ultime sacrifice pour la préservation des libertés publiques et la dignité de notre nation», assure Bougane Guéye Dany.



Cette arrestation ulcère plusieurs partis politiques dont Samm Sa Kaddu dont il est l’un des fondateurs et dénonce le laxisme de l'État central tout en déplorant l'arrestation de l'opposant Bougane Guèye Dany. " La coalition « Sàmm Sa Kàddu » s’indigne profondément du mépris flagrant affiché par le régime actuel face aux souffrances endurées par les populations sinistrées le long de l’affluent du fleuve Sénégal. Ce régime, non content de réagir trop peu et trop tard face aux cris de détresse de ces citoyens, a osé faire bloquer par les forces de sécurité le convoi humanitaire, formé par la Coalition, destiné à apporter une aide urgente aux habitants de Bakel. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette atteinte grave aux libertés individuelles et collectives, en particulier celle de circuler librement sur l’ensemble du territoire sénégalais. Samm Sa Kaddu fustige aussi la brutalité qui a été infligée à Anta Babacar Ngom et Thierno Bocoum.



Et d'exiger la libération de Bougane. " Mais plus encore, cet acte de répression s’est accompagné de l’arrestation arbitraire du Président Bougane Gueye Dany, ainsi que d’une scandaleuse brutalité infligée aux leaders et membres de la coalition, la Présidente Anta Babacar et le Président Thierno Bocoum. Face à cette dérive autoritaire, la coalition « Sàmm Sa Kàddu » exige la libération immédiate et sans condition de Bougane Gueye Dany. "Nous alertons l’opinion nationale et internationale sur la multiplication des violations des libertés fondamentales par un régime qui instrumentalise les pouvoirs régaliens de l’État pour régler des comptes politiques, au mépris des principes démocratiques. Nous appelons le régime à la sérénité et au respect de la loi. Il est grand temps qu’il se concentre plutôt sur les véritables préoccupations des populations, écrasées par la cherté de la vie et une situation économique calamiteuse", a-t-on déclaré.



D'après le journal Point Actu, la conférence des leaders de la coalition « Sàmm Sa Kàddu » a aussi réaffirmé " sa détermination à continuer la lutte pour la justice, la liberté et la dignité du peuple sénégalais". En écho, Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty Sénégal, demande aussi sa libération : «Nous demandons la remise en liberté de M. Bougane Gueye Dany, placé en garde á vue à la suite á un refus d'obtempérer, selon la gendarmerie nationale. Cet incident mineur qui n'a pas mis en danger la vie des personnes doit être placé dans le contexte préélectoral actuel. Nous appelons la classe politique à faire preuve de sérénité pour créer les conditions d'une élection législative libre et paisible. La solidarité nationale envers les populations sinistrées du nord-est doit transcender les clivages politiques et sociaux.»



