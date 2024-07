Arrestation musclée du lutteur Saloum Saloum par la SU

La Sûreté urbaine a encore frappé fort dans le milieu interlope dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Selon les informations de Seneweb, les hommes du commissaire Bara Sangharé ont arrêté un célèbre lutteur en possession de cocaïne.



Il s'agit de Serigne Saliou Samb alias Saloum Saloum qui a été surpris dans la nuit du mercredi dernier dans un bar sis à Dieuppeul.



Ayant senti la présence policière, le dealer a tout bonnement avalé une partie de sa marchandise illicite. Le lutteur a opposé une farouche résistance aux limiers selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Malgré tout, Saloum Saloum a été maîtrisé puis menotté. Quatre képas de drogue dure et sa recette financière ont été retrouvés dans ses poches lors de la fouille.



Tentative de corruption











Contre toute attente, Serigne Saliou Samb a tenté de corrompre les policiers. Il leur a proposé de prendre son argent et de le libérer selon des sources de Seneweb.







Interrogé sur procès-verbal, le lutteur incriminé a tenté de nier son statut de trafiquant.







Au terme de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Sangharé, le mis en cause a été déféré, ce vendredi matin pour détention et trafic de cocaïne, rébellion, outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et tentative de corruption.









Pour rappel, Saloum Saloum n'est pas à son coup d'essai. Il a été jugé à plusieurs reprises pour des faits similaires.