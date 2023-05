Arrestations arbitraires et ciblées : Les Cadres patriotiques sonnent la mobilisation Le Mouvement National des Cadres Patriotes (Moncap) exige l'arrêt immédiat du ciblage et des arrestations arbitraires, perpétrées de façon systématique à l'encontre des militants et sympathisants de Pastef.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2023 à 16:50

Dans le même sillage, les cadres dénoncent et condamnent l'obsession de Macky Sall qui, au mépris d'une vingtaine de vies humaines sacrifiées depuis 2021, s'acharne à vouloir museler Pastef et son leader, le président Ousmane Sonko. Seulement, avertissent-ils, c'est peine perdue.



Dans un communiqué reçu à «L’As», les cadres demandent le respect des droits d’Ousmane Sonko, qui doit pouvoir se déplacer librement sur tout le territoire, conformément à la charte fondamentale de notre pays.



Ainsi, pour mettre un frein à ce qu’ils considèrent comme des dérives tyranniques de Macky Sall, les cadres patriotes lancent un appel à leurs camarades, d'ici et de la diaspora, à se mobiliser pour résister face à l'oppression qui n'a que trop duré.



Les cadres de Pastef expriment par ailleurs, leur solidarité et leur compassion à leurs camarades illégalement emprisonnés et exigent leur libération immédiate, ainsi que celle de tous les autres otages politiques, des membres de la société civile et des journalistes.



