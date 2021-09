Arrestations de 13 jeunes manifestants à Pikine: le Frapp exige leur libération Une marche a été organisée à Pikine aujourd’hui pour réclamer justice pour Samba Sarr, du nom de cet acteur sportif, décédé après une altercation lors de l’Assemblée générale tenue dans ladite localité. Le Frapp dénonce l’arrestation de plus de 10 jeunes pendant la manifestation et exige leur libération.

"Ce samedi 11 Septembre 2021 à 16h, était programmée une marche silencieuse et blanche pour la mémoire du défunt Samba Amadou Sarr assassiné par le consensus du football sénégalais il y a 43 jours.

Une fois sur les lieux pour démarrer l’activité, la population Pikinoise s’est heurtée à une forte présence policière déterminée à interdire la manifestation.



Engagés à porter ce digne combat sans peur, les jeunes de Pikine ont percé le cordon sécuritaire pour faire respecter leur droit constitutionnel. Utilisant la force, les policiers ont procédé aux arrestations de 13 jeunes qui sont actuellement à la Police de Pikine.



Nous exigeons la libération immédiate et sans conditions de :

-Farmata Sarr( fille de Samba Sarr)

-Awa Sarr( fille de Samba Sarr)

- Souley Sarr( frère de Samba Sarr)

-Daouda Gueye

-Yaya Dia

-Tapha Ba

-Demba Ly

-Beydi Fall

-Alioune Balayera

-Pape Diakhate

-Makhoudia Diakhate

-Alassane Pilor

-Moustapha Gaye



Le FRAPP rend encore une fois hommage à Samba Sarr, dénonce la répression illégale, illégitime, disproportionnée qui s'est abattu aujourd'hui sur les populations de Pikine et exige la libération des 13 prisonniers.



Fait à Pikine Ouest, le 11 Septembre 2021".



