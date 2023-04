Arrestations tous azimuts, répression de manifs, disparitions… : Les cadres Patriotes crient à la violence systémique d'État

Il y a une intensification de la violence d'État au Sénégal. Elle touche particulièrement Ousmane Sonko, ses militants et ses sympathisants. Il y a actuellement près de 300 jeunes dans les geôles du régime. Leur seul crime, c'est d’être proches de Ousmane Sonko

face à cette violence inouïe de l'Etat, il faut une combativité intelligente avec une stratégie bien définie pour la contourner

C'est un usage tronqué. Actuellement, l'Etat exerce une violence d'État systémique. Nous avons un système politique basé sur la violence. Déjà, il y a ce que l'on appelle le présidentialisme du pouvoir. Le président de la République concentre tous les pouvoirs. Il est la clé de voûte des Institutions, chef suprême des Armées, chef de la magie et nomme aux fonctions civiles et militaires. Cet hyper-présidentialisme est source de violence d'État

Avec le Président Macky Sall, on note une violence systémique d'État

le régime a assassiné des étudiants et éliminé des opposants. Depuis mars 2021 jusqu'aux élections territoriales et législatives, le régime a changé de paradigme avec la justice, l'administration et même, le parti au pouvoir. Il y a une jonction de la puissance publique à la violence politique. Maintenant, des nervis sont aux côtés des forces de l'ordre dans des opérations de maintien de l'ordre. On assiste à une certaine radicalisation du pouvoir. La violence d'État n'épargne plus personne. Auparavant, elle visait des opposants, des activistes. Maintenant, la violence touche des journalistes, des avocats et des médecins. On assiste à un nouveau visage de la violence d'État

Sous son régime, on a noté des casses de sièges de partis politiques, des disparitions mystérieuses, des assassinats. Mais aussi, c'est sous régime qu'on a vu des forces de l'ordre quadriller le domicile d'un citoyen qui n'est pas en résidence surveillée, l'espionnage d'opposants. Aujourd'hui, la situation est telle que Macky Sall n'exclut pas d'assassiner Ousmane Sonko. Il n'exclut pas non plus de dissoudre le Pastef. Tout cela, c'est de la violence d'État