Arrestations tous azimuts suite aux manifestations en marge du procès Sweet Beauty

Maty Sarr Niang, journaliste indépendante intervenant sur le site d’information Kéwoulo, a été arrêtée, hier, par la Sûreté urbaine et se trouve en garde-à-vue au Commissariat central de Dakar. Une énième arrestation dans les rangs de la presse.



Mme Maty Sarr Niang serait poursuivie pour les délits d’atteinte à la sûreté de l’Etat et outrage à magistrats, suite à ses publications et lives sur Facebook. A ce rythme, aucun journaliste n’oserait faire correctement son job et surtout, le pouvoir ne fait preuve ni d’humanisme ni de galanterie envers les femmes. D’ailleurs, il semble avoir dans son viseur, les journalistes.



La preuve, constate "Le Témoin", aucune chaine de télévision de la place ne peut se targuer de détenir des images des affrontements de Ngor et celles des évènements en cours. Une sorte de censure qui ne dit pas son nom. Tant pis pour la corporation.