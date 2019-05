Arrêt des travaux du TER depuis le 20 mai 2019: des problèmes financiers évoqués Les travaux du chantier du Train express régional (Ter) sont à l'arrêt depuis le 20 mai dernier. "Walf Quotidien", citant une note de la direction du Ter, rappelle que la fin du délai contractuel du marché du Ter arrive à terme le 14 juin prochain. Toutefois, le journal, expliquant les raisons de cet arrêt, cite une source proche du dossier, qui indique que l’Etat aurait des difficultés financières. De son côté, la direction du Ter justifie cette pause par le retard accusé dans la signature des autres avenants, du fait de la tenue de la Présidentielle. Dans tous les cas, une partie du personnel sera maintenue jusqu'à cette date et le reste sera libéré au plus tard le 28 mai 2019.

