Arrêt forcé des championnats pour cause de Covid-19 : Les agents de Koulibaly et Baldé Keita ne chôment pas

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mars 2020 à 17:12





« Peut-être qu’à l’avenir, je pourrais revenir en Italie. Des demandes en Italie ? Il y en a toujours, mais si ça ne s’est pas fait, c’est parce que c’est comme ça que ça devait être. Nous verrons ensuite dans quelques années comment ça se passera. Nous devons prendre l’exemple de Romelu Lukaku pour la façon dont il s’est intégré, même avec la langue », a lâché Keita Baldé lors d’une interview accordée au journaliste Gianluca Di Marzio. A noter que le joueur sénégalais est sous contrat avec l'AS Monaco jusqu’en juin 2022. Après deux passages plus ou moins réussis en Italie à la Lazio de Rome (2013 - 2017) et à l’Inter (2018-2019), le joueur formé à la Masia (FC Barcelone) aimerait bien retrouver la ferveur des stades italiens pour redonner un nouveau coup d’accélérateur à sa carrière qui peine à décoller sérieusement.



Cette saison 2019-2020, l’attaquant international sénégalais a joué 21 rencontres (soit 854 minutes de jeu) avec l’AS Monaco. Il a inscrit quatre (4) buts et délivré une passe décisive.



Kalidou Koulibaly entre Everton, Paris et Manchester United

C'est actuellement l'un des joueurs les plus convoités en cette période où tous les championnats sont suspendus. Pour Everton, recruter Koulibaly pour le prochain mercato est une priorité. Et pour faciliter l’arrivée du défenseur le plus courtisé du marché, Everton met Ancelotti sur la piste. Pour l’ancien entraîneur du club italien, Kalidou Koulibaly est la pièce qui manque à son puzzle, son actuel effectif. Carlo Ancelotti veut attirer son ancien protégé dans la Premier League.



Mais ce ne sera pas un dossier facile à boucler. Le meilleur défenseur de la Série A (2019-2020), Kalidou Koulibaly, est actuellement courtisé par les grands d’Europe (Manchester City, Manchester United, Barcelone, PSG…) qui, tels des joueurs de



Des informations dernièrement relayées sur l'achat d'un appartement à Paris par le défenseur central napolitain pourraient donner à croire que le PSG tient le bon bout sur ce dossier. Mais attention, certains médias ont également parlé d’un accord avec Manchester United en juin. La seule réalité qui se dégage dans ce dossier, c'est que le défenseur sénégalais aura l’embarras du choix lors du prochain mercato, s'il décide de quitter Naples.

