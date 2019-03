Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Arrêt sur image - Juve: Cristiano Ronaldo acclamé dans un restaurant après la qualification contre l'Atlético Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 16:04 | | 0 commentaire(s)| Une standing ovation méritée. Principal artisan de la qualification de la Juventus pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a été acclamé pendant plusieurs minutes au restaurant Catullo de Turin, où il s’est rendu mardi soir après la victoire de son équipe contre l’Atlético de Madrid en huitième de finale retour (3-0). Lorsqu’ils l’ont vu entrer dans l’établissement, les autres clients se sont spontanément mis à l’applaudir chaleureusement et à le remercier pour sa prestation majuscule réalisée contre les Colchoneros. Auteur d’un match incroyable, l’ancien du Real Madrid a signé un triplé pour éliminer Antoine Griezmann et sa bande.

Une prestation incroyable



"Il fallait que ce soit une soirée vraiment spéciale et ce fut le cas. Pas seulement à cause des buts mais à cause de l’équipe. Il y a eu une attitude incroyable. Et ça, c’est l’attitude de la Ligue des champions. On a de vraies raisons d’être fiers, on est sur la bonne voie. C’est pour ça que la Juve m’a recruté. Moi, j’essaie de faire mon travail. Je suis très heureux, c’était une soirée magique. L’Atlético, c’est une équipe très difficile à jouer mais nous sommes aussi une grande équipe. La finale? On n’y pense pas encore. On procède étape par étape", a savouré après le match Ronaldo, qui a encore écrit l'histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes.



Accueil Envoyer à un ami Partager