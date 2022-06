Arrêté : Le prix à la pompe du supercarburant passe à 890 FCfa le litre (Document)

Et puis Pchiiiiitttttt ! Ça grimpe, ça grimpe encore et cela ne va pas faire des contents du côté des chauffeurs de tout genre. Le ministère du Pétrole et des Energies (MPE) a sorti un arrêté confirmant la hausse du supercarburant à 890 FCfa le litre, à compter de demain dimanche 05 juin 2022.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Juin 2022 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|