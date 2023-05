Arrêté à l’aéroport Blaise Diagne : N. Diallo tentait de se rendre au Maroc avec les 5 millions d’un futur pèlerin À cause de sa cupidité, Ndiogou Diallo risque un an ferme. Jugé lundi à la barre du tribunal d’instance de Dakar, il lui est reproché le délit de vol. Ayant ramassé 8 000 euros qui appartiennent à un futur pèlerin pour La Mecque, Ndiogou a préféré utiliser l’argent pour régler ses soucis financiers. C’est en tentant de s’envoler pour le Maroc qu’il a été appréhendé.

Le jour où il ramassait la rondelette somme de 8 000 euros (5 millions 240 mille francs CFA) dans son quartier, Ndiogou Diallo était loin de se douter que ça allait le mener en prison. En effet, au lieu de remettre l’argent à son propriétaire, il a mis en place un projet de voyage. Malheureusement pour lui, il a été filmé par une des caméras de surveillance installées dans cette rue.



Reconnu à travers les images, il a nié les faits avant d’éteindre son téléphone. Finalement, il a été arrêté à l’aéroport international Blaise Diagne, alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour le Maroc. Après quelques jours de détention, il a fait face, hier, au juge du tribunal d’instance de Dakar.



Entendue en premier, la partie civile renseigne qu’elle devait remettre l’argent à son destinataire qui devait se rendre à La Mecque.



“L’argent m’a été remis lorsque je quittais l’Italie. C’est en me rendant chez son propriétaire que le sachet qui le contenait est tombé. Quand je suis arrivée chez la personne, j’ai cru avoir oublié l’argent chez moi. Quand j’ai visionné la vidéo, je l’ai vu sortir de la boutique et ramasser l'enveloppe. C’est par la suite qu’on m’a donné son identité. Je ne le connaissais même pas”, a raconté la plaignante.



Après avoir contesté le montant du préjudice évoqué par la partie civile, le prévenu Ndiogou Diallo a contesté le vol qui lui est reproché. Il soutient que le montant s’élève à trois millions 250 mille francs CFA. À l’en croire, il n'a jamais tenté de prendre la fuite. “J’avais déjà un projet de voyage”, a-t-il lancé.



Sous le poids de la honte, car ses parents étant dans la salle, c’est à peine que l’on entendît les déclarations de Ndiogou. D’ailleurs, il déclare avoir remis à ceux-ci la somme de vingt mille francs CFA. Il s’est également offert un téléphone portable à 111 mille francs CFA. D’après lui, une partie de l’argent ramassé a été destinée au paiement de ses dettes.



À la barre, il renseigne avoir restitué les 2 millions 253 mille francs CFA à la plaignante. Cette dernière réclame la somme de 2 millions 993 mille francs CFA. Le maître des poursuites pour qui les faits sont suffisamment établis, a requis un an d’emprisonnement ferme contre Ndiogou Diallo.



De son côté, l’avocat de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi pénale. L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue demain 25 mai prochain

EnQuete



