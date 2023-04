Arrêté avec 50 kilos de chanvre indien : I. Guèye implique son neveu de 19 ans dans la vente de drogue

À peine sorti de l’adolescence, I. Guèye s’active dans la vente de chanvre indien. Il a été associé à ce commerce illicite par son oncle et homonyme Ibrahima Guèye. En l’espèce, dans la nuit du 21 août 2021, l’attention des éléments de la brigade de Ouakam qui effectuaient une patrouille dans la zone a été attirée par la présence du jeune I.Guèye. Les pandores l’interpellent, procèdent à une fouille avant de découvrir par lui 18 cornets de chanvre. Le mis en cause a imputé la paternité de la drogue à son oncle Ibrahima Guèye. C’est ainsi qu’une perquisition a été effectuée chez ce dernier, renseigne L'As.



A leur grande surprise, les gendarmes ont découvert deux sacs de chanvre indien d'un poids total de 50 kg. Interrogé, l’oncle reconnaît son forfait et renseigne que c'est Abdoulaye Cissé qui l'avait mis en relation avec son fournisseur, connu sous le nom de 6/9. Cissé a été arrêté à son tour, et non le grand dealer 6/9. Arrêtés et placés tous les trois sous mandat de dépôt au courant de l’année 2021, les accusés ont fait face hier au juge de la chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue. Premier à être entendu, le jeune qui a maintenant 21 ans s’est disculpé.



A l’en croire, c’est son oncle et homonyme I. Guèye qui lui avait vendu cinq cornets à 5.000 Fcfa avant de lui offrir le reste des cornets. Ces allégations ont été balayées d’un revers de main par son oncle âgé de 39 ans. «Au contraire, je lui interdisais même de fumer. A chaque fois que je le voyais fumer, je le frappais. Il a eu peur devant les pandores, raison pour laquelle il m’a cité», a-t-il soutenu avant de refuser la paternité des 50 kg de chanvre retrouvés chez lui. Même son de cloche pour A. Cissé qui a nié être l'intermédiaire entre I. Guèye et son fournisseur. Estimant que les faits sont avérés, le parquet a requis 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 2 millions de francs contre l’oncle I. Guèye et A. Cissé. Plus chanceux, le neveu risque 2 ans ferme. La défense a plaidé une application bienveillante de la loi. Délibéré le 3 mai prochain