Arrêté dans un restaurant en flagrant délit de vol : Le pickpocket condamné à cinq mois d’emprisonnement ferme

Bien qu’il soit arrêté à la suite d’une course poursuite, Modou Ndiaye conteste le vol qui l’a obligé à s’enfuir. L’homme de 28 ans, qui sillonne les rues de Dakar au quotidien, profite de la moindre occasion pour dépouiller d’honnêtes citoyens de leurs biens. La dame Dalia est une de ses victimes.



Alors qu’elle se prélassait à la plage privée d’un restaurant sis aux Almadies, elle était loin de se douter que l’endroit n'était pas aussi bien sécurisé

En effet, pendant qu’elle profitait de la douceur de l’eau de la mer, Modou Ndiaye, qui a échappé à la vigilance des vigiles, s’est faufilé à l’intérieur et s’est dirigé vers la table où était posé le téléphone de marque iPhone 14 de la dame.



Tel le pickpocket qu’il est, il a saisi le portable. Mais il a été repéré par la propriétaire qui a tiré son teeshirt. Malheureusement, il a réussi à s’enfuir. Mais il n'est pas allé loin. Car, alertés par les cris de Dalia, les vigiles se sont lancés à sa poursuite. Il sera arrêté à quelques encablures des lieux



Conduit au commissariat, il a reconnu les faits. Il a soutenu avoir volé le téléphone pour le revendre, afin d’acheter des médicaments, explique-t-il



Cependant, face au juge du tribunal d’instance de Dakar, il a choisi de plaider non coupable. “Je suis entré dans le restaurant et je me suis dirigé vers la plage. Je voulais rincer mes pieds, mais le gardien m’a intimé l’ordre de sortir, car c’est un endroit privé. Je me suis exécuté. C’est en sortant que j’ai vu le téléphone par terre et je l’ai ramassé”, a-t-il raconté en précisant qu’il n’a jamais été pourchassé.



Il a été vite démenti par la plaignante. Elle a persisté dans sa version des faits, à savoir que son voleur a été arrêté après une course-poursuite. Ayant récupéré son téléphone, elle n’a rien réclamé.



La déléguée du procureur de la République a requis six mois d’emprisonnement ferme contre le comparant qui n’a pas cessé de persister dans ses dénégations. N’ayant pas pu se tirer d’affaire, il s’est octroyé un ticket gratuit pour la maison d’arrêt et de correction où il va flirter avec les affres de l’incarcération pour une durée de cinq mois