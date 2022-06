Arrêté: le prix à la pompe du supercarburant passe à 890 F CFA par litre (document)

Et puis Pchiiiiitttttt! ça grimpe, ça grimpe encore et cela ne va pas faire des contents du côté des chauffeurs de tout genre. Le ministère du Pétrole et des Energies (MPE) a sorti un arrêté confirmant la hausse du supercarburant à 890 F CFA le litre, à compter de demain dimanche 05 juin 2022.

Samedi 4 Juin 2022