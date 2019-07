Arrêté pour ‘’écrits contraires aux bonnes mœurs’’: ce que risque le journaliste Adama Gaye Cueilli très tôt ce matin, à l’immeuble Kébé, à Dakar, on en sait un peu plus sur les raisons de l’arrestation du journaliste Mame Adama Gaye. Selon la RFM, il a été arrêté pour ‘’écrits contraires aux bonnes moeurs’’. Un délit puni par le code pénal en son article 256. Selon la même source, Adama Gaye qui est entendu depuis 11 h, ce matin, à la DIC, risque jusqu’à 2 ans de prison et une amende entre 25 000 et 300 000 francs Cfa. Selon la même source, il est fort probable que le journaliste Adama Gaye soit déféré au parquet à l’issue de son audition.

