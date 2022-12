Arrêté pour escroquerie: Zaky Sow un récidiviste, habitué de grandes arnaques Les adeptes d’escroquerie sont souvent des insatiables. Après chaque opération réussie, ils continuent à guetter d’autres proies pour mieux entretenir un train de vie dispendieux. Zaky Sow qui tombe actuellement, pour affaire d’escroquerie occupe une place de choix de cette race humaine aux valeurs douteuses. D’après les témoignages Zaky Sow est un récidiviste, habitué des faits et pratiques d’escroquerie. Etant un “As” dans ce domaine, il aurait grugé d’autres personnes avec des subterfuges très rusés. Mais, ces derniers détenteurs d’argent, moins bien acquis ne pouvaient pas se signaler devant les juridictions compétentes pour une diligence de leurs affaires. Mais, cette fois-ci, l’escros est tombé sur Abdoulaye Sow d’Ecotra qui refuse de céder.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Décembre 2022 à 19:44

Une affaire d’escroquerie de haut vol, est gérée actuellement par la Division des Investigations criminelles (DIC). Zaky Sow a été arrêté et déféré hier, au Parquet, pour avoir escroqué Abdoulaye Sow d’Ecotra d’environ 5 milliards FCfa. Il a bénéficié d’un retour de parquet. Mais, il a été présenté au Procureur ce matin pour la suite de cette affaire. Cette-fois, Zaky Sow risque de connaître un sort différent que dans ses autres actes de vol et d’escroquerie.



Zaky Sow, ancien administrateur de Tamweel Africa, filiale de la Banque islamique de développement et holding des banques islamiques dans la sous-région ouest-africaine, a joué le rôle de facilitateur pour Abdoulaye Sylla d’Ecotra. Ce dernier cherchait à participer au rachat de la Société Inter Africaine de Banque (SIAB), l’une des premières banques commerciales au Togo.



Ainsi, il avait reçu un virement de 5 milliards FCfa d’Abdoulaye Sylla. Mais, ce dernier s’est rendu compte 8 mois après, qu’il venait d’être arnaqué. « Huit mois après le virement des 5 milliards FCfa, n’ayant reçu aucune information de Zaky Sow, un mail de demande de documents lui a été adressé. Il avait promis de nous revenir. Mais, c’était depuis lors silence radio, jusqu’au jour où nous avons envoyé une mission au Togo et que nos avocats ont appris que l’opération de vente de cet établissement bancaire a pris fin et que le sieur Sow procédait, à travers SIRAJ Financial Holding au Togo, une entité dont nous ignorions totalement l’existence, à des transactions sur notre dos », renseigne un proche d’Abdoulaye Sylla, sous anonymat.



Zaky Sow épinglé mardi par la DIC, a été déféré hier mercredi au Parquet. N’ayant pas pu être reçu par le Procureur, il a bénéficié d’un retour de parquet. Il devrait être à nouveau conduit aujourd’hui, à la cave du tribunal, avant d’en ’être extrait pour être conduit dans le bureau du maître des poursuites, pour connaître le sort qui lui sera réservé.



D’après des sources, Zaky Sow cherche présentement, une médiation pénale. Le hic, c’est qu’Abdoulaye Sylla d’Ecotra reste injoignable actuellement. Les gens au courant de cette affaire s’interrogent sur l’imprudence du patron d’Ecotra qui a libéré aussi facilement une telle somme d’argent. Alors qu’il pouvait s’entourer de toutes les garanties possibles, avant de débloquer ces fonds.



Ailleurs, Zaky Sow est décrit comme un habitué des faits d'escroquerie, de vol et d'abus de confiance. D’autres victimes silencieuses refusent de se signaler. Ils ruminent leur colère sans pour autant avoir le courage d’Abdoulaye Sow d’Ecotra. Ces derniers, détenteurs d’argent, peut-être, mal acquis, souvent par le billet de blanchiment disposent peu d’arguments pour faire parler le droit. Ces victimes silencieuses de Zaky Sow, en nombre important n’ont pas daigner ester en justice. Conscient de la situation de fragilité de ses proies, l’escros continue ses opérations d’escroquerie et d’abus de confiance.



